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В аудиториях вузов вводится ограничение на число студентов

В аудиториях вузов вводится ограничение на число студентов В аудиториях высших учебных заведений вводится ограничение в связи с числом студентов. На лекциях будет возможно участие порядка 50-60 студентов.
Наука и образование
7 сентября 2021 г. 14:45
В аудиториях вузов вводится ограничение на число студентов
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В аудиториях высших учебных заведений вводится ограничение в связи с числом студентов. На лекциях будет возможно участие порядка 50-60 студентов.

Как передает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал на брифинге в связи с началом 2021-2022 учебного года.

По его словам, при переходе на очное обучение в системе высшего образования министерство выступает против лекций в больших аудиториях:

"В связи с этим готовятся правила. Работники образования обязательно должны пройти вакцинацию или предоставить сертификат о противопоказаниях. Это касается и преподавателей. Мы не планируем каких-либо уступок в связи с этим", - отметил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan to limit number of students in universities’ auditoriums
Версия на азербайджанском языке Ali məktəblərin auditoriyalarında tələbələrə say məhdudiyyəti qoyulacaq

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