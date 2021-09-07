В аудиториях вузов вводится ограничение на число студентов

В аудиториях высших учебных заведений вводится ограничение в связи с числом студентов. На лекциях будет возможно участие порядка 50-60 студентов.

В аудиториях высших учебных заведений вводится ограничение в связи с числом студентов. На лекциях будет возможно участие порядка 50-60 студентов.

Как передает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал на брифинге в связи с началом 2021-2022 учебного года.

По его словам, при переходе на очное обучение в системе высшего образования министерство выступает против лекций в больших аудиториях:

"В связи с этим готовятся правила. Работники образования обязательно должны пройти вакцинацию или предоставить сертификат о противопоказаниях. Это касается и преподавателей. Мы не планируем каких-либо уступок в связи с этим", - отметил министр.