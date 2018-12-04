Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Увеличено количество вакантных мест на конкурс по приему на должность директоров средних школ Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, 5 декабря стартует этап собеседования конкурса по приему на должность директоров государственных средних общеобразовательных учебных заведений.

Он напомнил, что на предварительном этапе консурса вакантных мест было 700: "За прошлый месяц возникли дополнительные вакантные места. Поэтому количество вакантных мест мы увеличили примерно до 750".

Э.Багиров отметил, что причины возникновения вакантных мест различные: "Некоторые директора вышли с работы из-за превышения возрастного ценза работы в госструктуре, некоторые были уволены из-за некоторых недочетов. Кроме того, с около 150-ю директорами был продлен срок договора".

Представитель министерства добавил, что 19 человек набрали необходимый 60-процентный проходной балл, требуемый на этапе конкурса в столичных школах.

Он отметил, что этап собеседования продлится до 17 января.

Отметим, что собеседование состоится в бакинской городской средней школе №202. Во время собеседования профкомпетенция кандидатов, навыки управления и общее мировоззрение оцениваются по 5-балльной шкале.