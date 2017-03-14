Утвержден порядок организации и проведения приема на государственную службу в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

***11:02
Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "Порядок подготовки, экспертизы, утверждения тестовых образцов, организации, проведения и оценки тестовых экзаменов, проведенных с целью приема на государственную службу, продолжения деятельности на государственной службе и замещения должностей государственной службы".
Как сообщает Report, премьер-министр Артур Раси-заде подписал соответствующее решение.
Проходные баллы тестовых экзаменов по должностным подгруппам по соотношению к общей сумме баллов, которые возможно набрать, определяются в следующем порядке:
|Должностная группа
|Должностная подгруппа
|Проходной балл (в процентах)
|AA
|AA1
|85
|AA2
|80
|AA3
|75
|AA4
|70
|AB
|AB1
|85
|AB2
|80
|AB3
|75
|AB4
|70
|AC
|AC1
|80
|AC2
|75
|AC3
|70
|AC4
|65
|BA
|BA1
|85
|BA2
|80
|BA3
|75
|BA4
|70
|BB
|BB1
|80
|BB2
|75
|BB3
|70
|BB4
|65
|CA
|CA1
|80
|CA2
|75
|CA3
|70
|CA4
|65
|DA
|DA1
|75
|DA2
|70
|DA3
|65
|DA4
|60
Отметим, что решение от 30 июля 2013 года "Об утверждении порядка организации, проведения и оценки тестовых экзаменов по приему на государственную службу в государственные органы" было отменено.
İlkin PirəliАвтор новости
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