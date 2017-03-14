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    Утвержден порядок организации и проведения приема на государственную службу в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

    Премьер-министр Артур Раси-заде подписал соответствующее решение

    ***11:02

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "Порядок подготовки, экспертизы, утверждения тестовых образцов, организации, проведения и оценки тестовых экзаменов, проведенных с целью приема на государственную службу, продолжения деятельности на государственной службе и замещения должностей государственной службы".

    Как сообщает Report, премьер-министр Артур Раси-заде подписал соответствующее решение.

    Проходные баллы тестовых экзаменов по должностным подгруппам по соотношению к общей сумме баллов, которые возможно набрать, определяются в следующем порядке:

    Должностная группа Должностная подгруппа Проходной балл (в процентах)
    AA AA1 85
    AA2 80
    AA3 75
    AA4 70
    AB AB1 85
    AB2 80
    AB3 75
    AB4 70
    AC AC1 80
    AC2 75
    AC3 70
    AC4 65
    BA BA1 85
    BA2 80
    BA3 75
    BA4 70
    BB BB1 80
    BB2 75
    BB3 70
    BB4 65
    CA CA1 80
    CA2 75
    CA3 70
    CA4 65
    DA DA1 75
    DA2 70
    DA3 65
    DA4 60

    Отметим, что решение от 30 июля 2013 года "Об утверждении порядка организации, проведения и оценки тестовых экзаменов по приему на государственную службу в государственные органы" было отменено.

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