Управление образования: В 6 образовательных учреждениях Баку ведутся ремонтно-строительные работы

В подведомственных Управлению образования города Баку 6 образовательных учреждениях ведутся ремонтно-строительные работы.

В подведомственных Управлению образования города Баку 6 образовательных учреждениях ведутся ремонтно-строительные работы.

Как сообщает Report, в настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту главного корпуса и строительству дополнительных корпусов полной средней школы №313, а также производится капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений №99, 116, 101, 286 и дошкольного образовательного учреждения имени А.Мамедова.

Строительные и ремонтно-восстановительные работы в образовательных учреждениях Баку планируется завершить в ближайшее время.

Отметим, что в течение 2022-2023 учебного года были построены и сданы в эксплуатацию 4 новые школы (№292, 334, 335 и 133), два дошкольных учреждения (№13 и 14).