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Университет ADA и Агентство развития медиа подписали меморандум о сотрудничестве

Университет ADA и Агентство развития медиа подписали меморандум о сотрудничестве 17 марта между Университетом ADA и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) был подписан Меморандум о сотрудничестве.
Наука и образование
17 марта 2022 г. 14:30
Университет ADA и Агентство развития медиа подписали меморандум о сотрудничестве

17 марта между Университетом ADA и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) был подписан Меморандум о сотрудничестве.

Об этом Report сообщили в пресс-службе университета.

Было отмечено, что цель подписания документа - налаживание эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между Университетом ADA и MEDİA для реализации совместных проектов, проведения научно-практических мероприятий, повышения практических знаний студентов, а также подготовки специалистов в области медиа и организации их дополнительного образования.

Документ подписали исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов и проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде.

Согласно меморандуму, в течение учебного года предусматривается проведение производственной практики и программ летней практики, а также обеспечение взаимной координации в использовании современных технологий и научного развития в сфере образования.

В рамках меморандума с участием представителей сторон будут реализованы совместные проекты и исследования, организованы конференции, тренинги и семинары.

Меморандум о сотрудничестве также предусматривает проведение "Дней карьеры" в университете для информирования студентов о деятельности Агентства и имеющихся должностях. Курсовые и выпускные работы студентов, темы диссертаций магистрантов будут связаны с содержанием проектов, реализуемых Агентством.

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Версия на азербайджанском языке Фото​​​​​​​ADA və MEDİA arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

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