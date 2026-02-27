Улькер Саттарова: Планируется организация конкурсов для молодых ученых

В рамках празднования 100-летия Первого Тюркологического съезда будут организованы конкурсы для молодых ученых.

Как сообщает Report, об этом сказала директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькер Саттарова на международной научной конференции на тему "Учредители и уроки Первого тюркологического съезда: история и современность".

По ее словам, роль Первого тюркологического съезда незаменима в распространении национальных идей среди тюркских народов и в формировании научно-культурных основ государственной независимости.

"В настоящее время на научных собраниях и конференциях ведутся обширные дискуссии по этой теме, а в высших учебных заведениях проводится последовательная работа по интеграции материалов съезда в учебный процесс. В университетах готовятся методические пособия, учебные программы и специальные курсы с целью систематического изучения богатого научного наследия Первого тюркологического съезда. Также в течение года планируется совместно с соответствующими учреждениями Министерства науки и образования провести научные конференции, симпозиумы, сессии, семинары и круглые столы, выставки, посвященные 100-летию Первого тюркологического съезда, а также подготовить стипендиальную программу для молодежи, организовать конкурсы для молодых ученых и т. д.", - сказала она.