Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Улькер Саттарова: Планируется организация конкурсов для молодых ученых

    Наука и образование
    • 27 февраля, 2026
    • 13:42
    Улькер Саттарова: Планируется организация конкурсов для молодых ученых

    В рамках празднования 100-летия Первого Тюркологического съезда будут организованы конкурсы для молодых ученых.

    Как сообщает Report, об этом сказала директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькер Саттарова на международной научной конференции на тему "Учредители и уроки Первого тюркологического съезда: история и современность".

    По ее словам, роль Первого тюркологического съезда незаменима в распространении национальных идей среди тюркских народов и в формировании научно-культурных основ государственной независимости.

    "В настоящее время на научных собраниях и конференциях ведутся обширные дискуссии по этой теме, а в высших учебных заведениях проводится последовательная работа по интеграции материалов съезда в учебный процесс. В университетах готовятся методические пособия, учебные программы и специальные курсы с целью систематического изучения богатого научного наследия Первого тюркологического съезда. Также в течение года планируется совместно с соответствующими учреждениями Министерства науки и образования провести научные конференции, симпозиумы, сессии, семинары и круглые столы, выставки, посвященные 100-летию Первого тюркологического съезда, а также подготовить стипендиальную программу для молодежи, организовать конкурсы для молодых ученых и т. д.", - сказала она.

    100-летие Первого тюркологического съезда Госагентство по науке и высшему образованию Улькер Саттарова Конкурсы для молодых ученых
    Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyi çərçivəsində gənc alimlər üçün müsabiqələr təşkil ediləcək

    Последние новости

    14:17

    В Азербайджане все госуслуги будут оказываться через Mygov и Mygov Biznes

    ИКТ
    14:13

    В Азербайджане утвержден трехлетний План действий по ускорению цифрового развития

    ИКТ
    14:08

    Токаев наградил президента Сербии орденом "Алтын Қыран" - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    14:08

    США разрешили выезд сотрудникам своей дипмиссии и их семьям из Израиля

    Другие страны
    13:55

    Сабир Рустамханлы призвал к решению вековых проблем тюркологии

    Наука и образование
    13:54

    В Азербайджане формируются требования по безопасности ИИ

    ИКТ
    13:52

    В Польше автомобиль столкнулся с поездом, водитель задержан

    Другие страны
    13:51

    Кюршад Зорлу: Турция будет представлена на WUF13 на самом высоком уровне

    Внешняя политика
    13:48

    В Азербайджане создан Совет по цифровому развитию

    Внутренняя политика
    Лента новостей