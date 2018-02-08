Ученые назвали ключевую особенность всех разумных существ

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/Способность к самоконтролю оказалась главным мерилом интеллекта разумных существ, на что указали необычные опыты с участием нескольких шимпанзе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Тот факт, что связь между интеллектом и самоконтролем существует и среди других видов живых существ, а не только среди людей, говорит о том, что сила воли могла играть большую роль в эволюции интеллектуальных способностей наших предков. В будущем мы планируем проверить, существует ли эта связь и среди других приматов и прочих животных", — заявил Майкл Беран из университета Джорджии в Атланте (США).