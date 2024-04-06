Ученые изучают тела сотен погибших антарктических пингвинов на предмет птичьего гриппа

Ученые исследуют тела сотен погибших антарктических пингвинов на предмет птичьего гриппа (H5N1).

Ученые исследуют тела сотен погибших антарктических пингвинов на предмет птичьего гриппа (H5N1).

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Федерального университета Австралии.

По его информации, научная экспедиция в прошлом месяце обнаружила по меньшей мере 532 мертвых пингвина. Предположительно, погибли еще тысячи, считает университет. Хотя исследователи подозревают, что смертельный вирус птичьего гриппа H5N1 стал причиной смерти пингвинов, полевые испытания были безрезультатными, отмечает агентство. Образцы отправили в лаборатории, которые смогут предоставить результаты в ближайшие месяцы.

Ученые особенно обеспокоены тем, что грипп H5N1 может уничтожить находящиеся под угрозой исчезновения виды пингвинов и других животных в Антарктиде, подчеркивает агентство.