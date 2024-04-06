О нас

Ученые изучают тела сотен погибших антарктических пингвинов на предмет птичьего гриппа

Ученые изучают тела сотен погибших антарктических пингвинов на предмет птичьего гриппа Ученые исследуют тела сотен погибших антарктических пингвинов на предмет птичьего гриппа (H5N1).
Наука и образование
6 апреля 2024 г. 03:47
Ученые изучают тела сотен погибших антарктических пингвинов на предмет птичьего гриппа

Ученые исследуют тела сотен погибших антарктических пингвинов на предмет птичьего гриппа (H5N1).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Федерального университета Австралии.

По его информации, научная экспедиция в прошлом месяце обнаружила по меньшей мере 532 мертвых пингвина. Предположительно, погибли еще тысячи, считает университет. Хотя исследователи подозревают, что смертельный вирус птичьего гриппа H5N1 стал причиной смерти пингвинов, полевые испытания были безрезультатными, отмечает агентство. Образцы отправили в лаборатории, которые смогут предоставить результаты в ближайшие месяцы.

Ученые особенно обеспокоены тем, что грипп H5N1 может уничтожить находящиеся под угрозой исчезновения виды пингвинов и других животных в Антарктиде, подчеркивает агентство.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Определился потенциальный соперник Карабаха в первом квалификационном раунде ЛЧ
Определился потенциальный соперник "Карабаха" в первом квалификационном раунде ЛЧ
1 апреля 2024 г. 11:05
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
2 апреля 2024 г. 18:25
В Сиане открылся секретариат Центральная Азия-Китай
В Сиане открылся секретариат "Центральная Азия-Китай"
30 марта 2024 г. 13:09
Зеленский уволил своего первого помощника и ряд чиновников Офиса президента
Зеленский уволил своего первого помощника и ряд чиновников Офиса президента
30 марта 2024 г. 12:41
Допрошены свидетели по делу о покушении на депутата Фазиля Мустафу
Допрошены свидетели по делу о покушении на депутата Фазиля Мустафу
30 марта 2024 г. 10:51
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
4 апреля 2024 г. 09:09
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
2 апреля 2024 г. 18:19
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
3 апреля 2024 г. 18:13
Турецкой авиакомпании запретили летать в Европу
Турецкой авиакомпании запретили летать в Европу
30 марта 2024 г. 04:50
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
30 марта 2024 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi