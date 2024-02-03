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Ученик школы ADA взял золото на Международной математической олимпиаде имени Ферма

Ученик школы ADA взял золото на Международной математической олимпиаде имени Ферма Ученик школы ADA Хабиб Амирасланов стал победителем Математической олимпиады имени Ферма 2023-2024 годов, которая проходила во Вьетнаме.
Наука и образование
3 февраля 2024 г. 18:13
Ученик школы ADA взял золото на Международной математической олимпиаде имени Ферма

Ученик школы ADA Хабиб Амирасланов стал победителем Математической олимпиады имени Ферма 2023-2024 годов, которая проходила во Вьетнаме.

Как сообщает Report, международная олимпиада, проведенная среди учащихся 10-11 классов, состояла из двух туров.

Набрав в первом национальном туре 88 очков и награжденный золотой медалью, Хабиб завоевал еще одну золотую медаль, став первым в финале во Вьетнаме. В конкурсе, который прошел с участием более 100 студентов из 11 стран, в основном из Центральной Азии, участники ответили на 20 письменных вопросов для проверки их математических знаний.

Говоря о своих планах Х.Амирасланов отметил, что наряду с зарубежными университетами будет подавать документы в университет ADA. Он добавил, что школа ADA постоянно мотивирует учащихся проверять и еще более закреплять свои знания и навыки, а также поощряет их участвовать в международных конкурсах и состязаниях.

Отметим, что Хабиб Амирасланов отличился своей активной деятельностью в качестве члена Клуба ADAMUN и Клуба интеллектуальных игр, действующих при школе ADA.

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Версия на азербайджанском языке ADA Məktəbinin şagirdi Beynəlxalq Fermat Riyaziyyat Olimpiadasında qızıl medal qazanıb

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