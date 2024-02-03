Ученик школы ADA взял золото на Международной математической олимпиаде имени Ферма

Ученик школы ADA Хабиб Амирасланов стал победителем Математической олимпиады имени Ферма 2023-2024 годов, которая проходила во Вьетнаме.

Ученик школы ADA Хабиб Амирасланов стал победителем Математической олимпиады имени Ферма 2023-2024 годов, которая проходила во Вьетнаме.

Как сообщает Report , международная олимпиада, проведенная среди учащихся 10-11 классов, состояла из двух туров.

Набрав в первом национальном туре 88 очков и награжденный золотой медалью, Хабиб завоевал еще одну золотую медаль, став первым в финале во Вьетнаме. В конкурсе, который прошел с участием более 100 студентов из 11 стран, в основном из Центральной Азии, участники ответили на 20 письменных вопросов для проверки их математических знаний.

Говоря о своих планах Х.Амирасланов отметил, что наряду с зарубежными университетами будет подавать документы в университет ADA. Он добавил, что школа ADA постоянно мотивирует учащихся проверять и еще более закреплять свои знания и навыки, а также поощряет их участвовать в международных конкурсах и состязаниях.

Отметим, что Хабиб Амирасланов отличился своей активной деятельностью в качестве члена Клуба ADAMUN и Клуба интеллектуальных игр, действующих при школе ADA.