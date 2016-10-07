Участники Бакинской летней школы нефти из Германии: Ваша страна во многом уникальна

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) завершилась программа "Бакинская летняя школа нефти", которая проходила с 14 по 24 сентября этого года. О своем участии в программе рассказали Барбора Масарыкова из Университета имени Фридриха - Александра в Эрлангене и Нюрнберге и Франц Максимилиан Вехтер из Дармштадтского технического университета.

- Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали Азербайджан для программы летней школы и каковы были ваши ожидания?

Барбора: Как студентка курса магистратуры "Экономическое развитие и международные отношения", я очень интересуюсь вопросами развития экономики в странах Латинской Америки и Центральной Азии. Мне казалось, что у Азербайджана есть много схожего с этими регионами, но, как я потом поняла, ваша страна во многом уникальна. Я узнала, что сильные государства, заинтересованные в богатых запасах нефти и газа в Азербайджане, на протяжении многовековой истории оказывали большое влияние на политическое, экономическое и культурное развитие вашей страны. В итоге Азербайджан стал своеобразным "плавильным котлом", в котором смешались разные культуры.

Максимилиан: Я обучаюсь по специальности "Инженер" и хочу узнать все аспекты этой профессии. Азербайджан имеет высокоразвитую нефтегазовую промышленность, а это отрасль, в которой проектирование и инженерные разработки играют ключевую роль. А еще мне очень хотелось увидеть наяву нефтяные платформы и другие сооружения, ведь я никогда их прежде не видел!

Перед приездом я прочел несколько статей о нефтяных месторождениях в Азербайджане. Конечно, я был счастлив, что смог реализовать свою мечту. Было удивительно увидеть своими глазами не только современное оборудование, но и старые станки-качалки, которые до сих пор качают нефть. А по ночам я смотрел на яркие огни нефтяных платформ далеко в море и думал о силе и мощи этих сооружений. Но нигде я не видел ни разливов нефти, ни другого ущерба природе.

- Довольны ли вы программой и самой поездкой? Каково было ощущать себя в роли студентов БВШН?

Барбора: Хотя моя будущая специальность не связана напрямую с нефтегазодобычей, мне было очень интересно узнать о развитии этой отрасли в Азербайджане. Курс оказался познавательным, во многом благодаря нашим преподавателям, настоящим экспертам в своей области. К нам относились тепло и дружелюбно, и я была приятно удивлена открытостью профессоров и их готовностью к обсуждениям. Это очень помогает студентам, и я желаю университету успешного развития.

Мы не только познакомились с Бакинской высшей школой нефти, но и встретились с ректором – мы признательны, что он нашел время для встречи. Мне было также очень приятно присутствовать на церемонии, посвященной началу нового учебного года: для меня это было совершенно ново. Общались мы и со многими студентами БВШН: это умные и честолюбивые молодые люди. Их новый учебный комплекс выглядит великолепно, и я уверена, что руководство школы делает все, чтобы дать студентам высококачественное образование. Студенты это ценят, как ценят они и то, что учатся, возможно, в лучшем высшем учебном заведении страны.

Максимилиан: Наша учебная программа была как образовательной, так и разносторонней. В отличие от западных университетов, здесь учеба проходит в более интерактивной форме, а преподаватели дружелюбны и открыты. А когда мы познакомились с азербайджанскими студентами, то убедились, что они очень способны и интересуются учебой.

Как уже говорила Барбора, нас пригласили на церемонию по случаю начала учебного года, что было необычно для меня. Ректор БВШН Эльмар Гасымов лично поздравил первокурсников, и я понял, что абитуриенты должны пройти серьезный конкурс, чтобы стать студентами БВШН. Бакинская высшая школа нефти – это современный вуз, который оснащен новейшим оборудованием и самой передовой технологией. Нас постоянно окружала теплая атмосфера, что сделало нашу поездку приятной. Кстати, говоря о поездке, хочу отметить, что она запомнилась не только учебой. Координаторы программы предоставили нам возможность лучше узнать вашу страну и людей. Мы очень хорошо и с пользой провели время в БВШН и Баку.

- Расскажите подробнее о ваших впечатлениях.

Барбора: Мы побывали во многих прекрасных местах. Я знала, что Азербайджан и его столица стремительно развиваются, но не ожидала увидеть такое поразительное соседство небоскребов и старинных зданий в Баку. Еще я заметила, что реконструируются музеи и восстанавливаются архитектурные памятники. Баку быстро меняется, и я была просто поражена чистотой города. До моего приезда сюда я была уверена, что Германия – самая чистая страна в мире, но теперь я поменяла свое мнение!

Наша поездка в Шеки, один из древнейших городов на Кавказе, была просто сказочной. Неизгладимое впечатление на нас произвел роскошный Дворец Шекинских ханов. Природа там очень красива, а горы – величественны. Еда там, как и в Баку, очень вкусная, так что я даже немножко поправилась. Особенно мне полюбились кутабы, которые я впервые попробовала только здесь. А после обеда в Шеки мы пили чай – я никогда не думала, что чаепитие может быть красивым и даже торжественным обрядом; как оказалось, в Азербайджане есть целая культура чаепития. Я никогда не забуду тот вечер, когда мы пили чай, пробовали разные сладости, в том числе халву, говорили на самые разные темы – и были окружены прекрасной природой.

Максимилиан: Могу лишь добавить, что никогда не мог и мечтать о том, чтобы побывать в Шеки, Гобустане или Атешгях. Могу, кстати, подтвердить, что еда в Азербайджане очень вкусная. Хотя я вегетарианец, а здесь мясные блюда являются основными, я убедился, что местный хлеб, сыр, фрукты и овощи превосходны, а особенно – помидоры.

Несмотря на обилие привлекательных мест, я повсюду искал нефтяные платформы. По дороге из Баку и обратно мы проезжали мимо мечети Биби-Эйбат с ее красивой архитектурой. Но меня поразило, что не очень далеко позади нее виднелась платформа, которую строят для газового месторождения Шах-Дениз. Это наглядная иллюстрация к словам Барборы о Баку, где древнее живет в гармонии с современным, где промышленный объект соседствует с памятником культуры, и где учеба может быть так же увлекательна, как и развлечения. Я очень надеюсь вернуться сюда в будущем, чтобы увидеть, как развивается Азербайджан.

- Что вам запомнилось больше всего? Как бы вы описали ваши впечатления семье и друзьям в двух-трех предложениях?

Максимилиан: Мне больше всего запомнилась поездка к Храму огнепоклонников. Посещение храма помогло мне понять, почему Азербайджан называют "страной огней" и что это означает. Это древнее сооружение – святое место, которое существовало веками и которое, в то же время, связывает историю с сегодняшним Азербайджаном и его нефтью.

Барбора: Я рада, что мне удалось больше узнать о нефтегазодобыче. Мне кажется, что я не могла бы выбрать лучшей летней школы – она превзошла все мои ожидания. И я убедилась, что самое прекрасное в Азербайджане – это люди, приветливые и очень гостеприимные. С первой минуты я почувствовала их доброту и дружелюбие. От всего сердца хочу передать наилучшие пожелания всем азербайджанцам – главному сокровищу страны.