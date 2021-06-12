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У летучих мышей обнаружен новый коронавирус

У летучих мышей обнаружен новый коронавирус Китайские исследователи обнаружили у летучих мышей новые виды коронавирусов, похожие на вирус, вызывающий COVID-19.
Наука и образование
12 июня 2021 г. 05:57
У летучих мышей обнаружен новый коронавирус

Китайские исследователи обнаружили у летучих мышей новые виды коронавирусов, похожие на вирус, вызывающий COVID-19.

Как сообщает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Ученые собрали и проанализировали образцы слюны, мочи и фекалий у летучих мышей, которые жили в лесах в провинции Юньнань в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года.

«В общей сложности мы собрали 24 новых генома коронавируса от разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, подобных SARS-CoV-2», — заявили исследователи.

При этом один из выявленных коронавирусов оказался крайне похож на патоген, спровоцировавший пандемию, их единственное отличие заключается в спайковом белке, используемом для прикрепления к клетке.

«Результаты ясно демонстрируют, что вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей», — заключают ученые.

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