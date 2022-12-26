Свыше 2 тыс. учителей принято на работу в Баку с начала года

На конкурсе по приему или смене места работы учителей на 2022-2023 учебный год в Баку было представлено 2 334 вакансии и принято на работу 2 012 человек.

В рамках конкурса по приему или смене места работы учителей на 2022-2023 учебный год в Баку было представлено 2 334 вакансии.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Отмечено, что по итогам конкурса было принято на работу 2 012 человек.

Из них:

795 человек в результате процесса электронного размещения по бессрочному контракту;

1 098 человек в результате процесса электронного размещения по срочному контракту;

119 человек приняты на работу в результате смены места работы учителей, работающих по бессрочному контракту.