Свыше 2 тыс. учителей принято на работу в Баку с начала года

В рамках конкурса по приему или смене места работы учителей на 2022-2023 учебный год в Баку было представлено 2 334 вакансии.
Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.
Отмечено, что по итогам конкурса было принято на работу 2 012 человек.
Из них:
795 человек в результате процесса электронного размещения по бессрочному контракту;
1 098 человек в результате процесса электронного размещения по срочному контракту;
119 человек приняты на работу в результате смены места работы учителей, работающих по бессрочному контракту.