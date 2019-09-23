В Азербайджане существует дисбаланс между планом приема абитуриентов и количеством заявлений

"Между планом приема по группам специальностей и количеством заявлений имеется дисбаланс".

Как передает Report, об этом сообщается в 12-м номере журнала "Абитуриент" Государственного экзаменационного центра Азербайджана.

Отмечается, что анализ плана приема вузов в 2018 году и распределения заявлений абитуриентов по группам специальностей показывает, что в сравнительном весе плана приема по группам специальностей и заявлений существует дисбаланс: "Так, часть общего плана приема, выделенная для II и IV групп специальностей больше, чем заявления абитуриентов на данные специальности, а в I, III и V группы специальностей – меньше. Отрицательно сказалось на конкурсной ситуации большое количество плановых мест во второй группе специальностей и малое количество заявлений.

В результате абитуриентам с невысоким уровнем подготовки выпал шанс получить высшее образование. С этой точки зрения в будущем при выделении плановых мест в вузах должны учитывать существующие реалии, не делать резкие скачки в плане приема, определять перспективы, одним словом проводить политику успешного плана приема".