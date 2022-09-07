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Студенты из Азербайджана приняли участие в международной выставке в США

Студенты из Азербайджана приняли участие в международной выставке в США Члены Азербайджанской студенческой организации, осуществляющей деятельность в США, приняли участие в выставке студенческих организаций, проходившей во Флоридском международном университете.
Наука и образование
7 сентября 2022 г. 09:32
Студенты из Азербайджана приняли участие в международной выставке в США

Члены Азербайджанской студенческой организации, осуществляющей деятельность в США, приняли участие в выставке студенческих организаций, проходившей во Флоридском международном университете.

Как сообщает американское бюро Report, в азербайджанском павильоне, на открытии которой выступил учредитель Азербайджанской студенческой организации, студент факультета политических наук и международных отношений университета, наш соотечественник Айдын Эминов, была представлена национальная атрибутика Азербайджана, выставлены книги, фотографии и сувениры, посвященные нашим традициям.

За ходом выступления А.Эминова, презентовавшего азербайджанский павильон, с большим интересом наблюдали иностранные студенты из Казахстана, Аргентины, Румынии, Венесуэлы, Пакистана, Бангладеш, России, Израиля, Колумбии, Италии и других стран.

В мероприятии приняли участие члены Азербайджанской студенческой организации, азербайджанские студенты, обучающиеся во Флоридском международном университете.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani students attend international exhibition in US
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı tələbələr ABŞ-da beynəlxalq sərgidə iştirak ediblər

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