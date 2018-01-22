Студенты БВШН прошли курс по технике безопасности в Учебном центре SOCAR

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) прошли обучение по курсу «Ознакомление, начальная подготовка и обучение студентов технике безопасности для персонала стационарных морских платформ и плавучих буровых установок», который организовал SOCAR. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, участниками тренинга, прошедшего в Учебном Центре по охране жизни людей на море при Управлении по тренингам, образованию и сертификации (УТОС) компании с 11 по 19 января этого года, стали 128 студентов первого курса вуза, обучающиеся по специальностям «Инженер-нефтяник», «Инженер-химик» и «Инженер по автоматизации процессов».

Сначала студенты БВШН получили теоретические знания о мерах безопасности при работе в морских условиях, о правилах эвакуации членов экипажа в аварийной ситуации и использования спасательных жилетов и шлюпок. Кроме того, они ознакомились с правилами противопожарной защитыи использования средств пожаротушения в море. Во время практических занятий студенты продемонстрировали приобретенные ими во время учебы знания и навыки.

В рамках тренинга в Учебном центре студенты БВШН также прошли уроки плавания. Следует отметить, что он был проведен в рамках договора о сотрудничестве между БВШН и Управлением обучения, образования и сертификации SOCAR в соответствии со стандартами и требованиями соответствующих международных конвенций, к которым присоединился Азербайджан.