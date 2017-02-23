Студенты БВШН будут учиться в Греции

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Студенты четвертого курса Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Рагим Рагимли и Мамед Джабраилов, обучающиеся по специальности "Инженерия по автоматизации процессов", весенний семестр текущего года будут обучаться в Пирейском университете прикладных наук (PUAS) (Греция).

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, накануне поездки состоялась встреча ректора БВШН Эльмара Гасымова со студентами и их родителями.

Ректор БВШН поздравил Р. Рагимли и М. Джабраилова с успехом и пожелал им и дальше повышать свои знания и развивать таланты. Он отметил, что руководство Высшей Школы оказывает всяческую поддержку каждому студенту в достижении новых успехов как в учебе, так и в жизни и в будущей карьере.

Э. Гасымов подчеркнул, что высшее учебное заведение, которое он возглавляет, гордится тем, что представители интеллектуальной молодежи Азербайджана выбирают в качестве вуза именно БВШН. Говоря о расширении международного сотрудничества, ректор отметил участие Высшей Школы в ряде международных проектов и программ. В 2016 году был подписан договор о сотрудничестве между БВШН и PUAS. Ректор отметил, что в будущем эти связи будут расширяться, а количество студентов БВШН, обучающихся в греческом университете увеличится. "Уверен, что наши студенты достойно представят Азербайджан в Греции", - подчеркнул ректор.

Р. Рагимли и М. Джабраилов выразили свою признательность ректору Э. Гасымову за созданные в БВШН для студентов условия и возможности.

Родители студентов, которым выпал шанс учиться в Греции, признались, что гордятся успехом своих сыновей. Подчеркивая то, что в БВШН созданы все условия для подготовки высококвалифицированных кадров, родители поблагодарили руководство Высшей Школы за поддержку и высокий уровень организации учебного процесса.

Отметим, что студенты БВШН Р. Рагимли и М. Джабраилов отправятся в Грецию 26 февраля.