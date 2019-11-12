Структурные реформы в НАНА, упразднены управления и отделы

© Report https://report.az/storage/news/9826e1fc9588aac66e3f29221bb66de5/0d212a08-83c0-4679-9ee9-63bd3cccc26d_292.jpg

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проведены структурные реформы.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в НАНА.

Согласно подписанному президентом НАНА, академиком Рамизом Мехтиевым распоряжению, упразднено Управление прессы и информации аппарата Президиума и на его месте создан отдел по связям с общественностью, прессы и информации.

В то же время упразднены находящиеся при Управлении прессы и информации отделы, а вместо них создан сектор.

По информации, структурные реформы будут продолжены. Планируется упразднение других управлений Президиума НАНА и создание отделов, а также ликвидации некоторых отделов и создание секторов.

Отметим, что руководитель упраздненного Управления прессы и информации аппарата Президиума НАНА Зульфугар Фарзалиев освобожден от должности. Созданный на месте упраздненного управления отдел по связям с общественностью, прессы и информации возглавит доктор философии по филологии Агагусейн Шукюров.