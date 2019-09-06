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Стартует прием педагогов на работу по срочному контракту

Стартует прием педагогов на работу по срочному контракту

10 сентября приступят к приему электронных документов по приему на работу педагогов по 2019-2020 учебному году по срочному контракту в общеобразовательные школы, входящие в систему министерства образования.

Как сообщили Report в министерстве, прием на работу педагогов по срочному контракту будет осуществлен через сайт miq.edu.az в централизованном порядке. 

Во время приема педагогов на работу по срочному контракту кандидатам предоставляется возможность выбора четырех вакантных мест.  

Педагоги, успешно выдержавшие прошлогодний конкурс по приему на работу, также могут участвовать в указанном процессе в целях работы на втором рабочем месте по срочному контракту.  

Отметим, что прием на работу педагогов начальных классов по срочному контракту в общеобразовательных школах Баку будет осуществляться Управлением образования города Баку. 

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