Стартует прием педагогов на работу по срочному контракту

10 сентября приступят к приему электронных документов по приему на работу педагогов по 2019-2020 учебному году по срочному контракту в общеобразовательные школы, входящие в систему министерства образования.

Как сообщили Report в министерстве, прием на работу педагогов по срочному контракту будет осуществлен через сайт miq.edu.az в централизованном порядке.

Во время приема педагогов на работу по срочному контракту кандидатам предоставляется возможность выбора четырех вакантных мест.

Педагоги, успешно выдержавшие прошлогодний конкурс по приему на работу, также могут участвовать в указанном процессе в целях работы на втором рабочем месте по срочному контракту.

Отметим, что прием на работу педагогов начальных классов по срочному контракту в общеобразовательных школах Баку будет осуществляться Управлением образования города Баку.