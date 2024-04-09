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Стартует онлайн-этап конкурса “Yüksəliş”

Стартует онлайн-этап конкурса “Yüksəliş” Начинается онлайн-этап конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение").
Наука и образование
9 апреля 2024 г. 12:42
Стартует онлайн-этап конкурса “Yüksəliş”

Начинается онлайн-этап конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение").

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев.

Он отметил, что IV сезон конкурса будет состоять из 5 этапов и начнется 14 апреля в 11:00.

Глава рабочей группы также поделился подробной информацией о статистике регистрации конкурса в этом году и подчеркнул рост числа участниц.

Отметим, что конкурс "Yüksəliş" ("Восхождение") учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. 25 декабря 2023 года глава государства подписал соответствующее распоряжение о проведении четвертого по счету конкурса "Yüksəliş".

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Версия на азербайджанском языке “Yüksəliş” müsabiqəsinin onlayn mərhələsinə start verilir

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