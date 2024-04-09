Стартует онлайн-этап конкурса “Yüksəliş”

Начинается онлайн-этап конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение").

Начинается онлайн-этап конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение").

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев.

Он отметил, что IV сезон конкурса будет состоять из 5 этапов и начнется 14 апреля в 11:00.

Глава рабочей группы также поделился подробной информацией о статистике регистрации конкурса в этом году и подчеркнул рост числа участниц.

Отметим, что конкурс "Yüksəliş" ("Восхождение") учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. 25 декабря 2023 года глава государства подписал соответствующее распоряжение о проведении четвертого по счету конкурса "Yüksəliş".