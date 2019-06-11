Срок полномочий Акифа Ализаде и Мисира Марданова истек - ПОЛНЫЙ СПИСОК

Истек срок полномочий директоров 17 институтов, действующих по 6 отделам НАНА.
Как сообщает Report, среди них есть также президент НАНА Акиф Ализаде, бывший министр образования Мисир Марданов, депутат Рафаэль Гусейнов, депутат Гевхар Бахшалиева.
По отделу физико-математических и технических наук:
Институт физики - Назим Мамедов
Институт систем управления - Тельман Алиев
Институт математики и механики - Мисир Марданов
Институт информационных технологий - Расим Алигулиев
Институт биофизики - Октай Гасымов (и.о. директора)
По отделу химических наук:
Институт катализа и неорганической химии имени академика Муртузы Нагиева - Дильгям Тагиев
Институт xимии присадок имени академика Али Гулиева - Вагиф Фарзалиев
По отделу наук о Земле:
Институт геологии и геофизики - Акиф Ализаде
По отделу биологии и медицинских наук:
Институт физиологии имени академика Абдуллы Гараева - Улдуз Гашимова
Центральный ботанический сад - Вахид Фарзалиев (и.о. директора)
По отделу гуманитарных наук:
Институт литературы имени Низами Гянджеви - Иса Габиббейли
Институт рукописей имени Мухаммеда Физули - Теймур Керимли
Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви - Рафаэль Гусейнов
Дом-музей Гусейна Джавида - Гюльбениз Бабаханлы
По отделу общественных наук:
Институт философии - Ильхам Мамедзаде
Национальный музей истории Азербайджана - Наиля Велиханлы
Институт востоковедения имени академика Зии Буниятова - Гевхар Бахшалиева
Напомним, что выборы всех членов Президиума академии проходят раз в пять лет.
Samirə AbdullayevaАвтор новости