Срок полномочий Акифа Ализаде и Мисира Марданова истек - ПОЛНЫЙ СПИСОК

Истек срок полномочий директоров 17 институтов, действующих по 6 отделам НАНА.

Как сообщает Report, среди них есть также президент НАНА Акиф Ализаде, бывший министр образования Мисир Марданов, депутат Рафаэль Гусейнов, депутат Гевхар Бахшалиева.

По отделу физико-математических и технических наук:

Институт физики - Назим Мамедов

Институт систем управления - Тельман Алиев

Институт математики и механики - Мисир Марданов

Институт информационных технологий - Расим Алигулиев

Институт биофизики - Октай Гасымов (и.о. директора)

По отделу химических наук:

Институт катализа и неорганической химии имени академика Муртузы Нагиева - Дильгям Тагиев

Институт xимии присадок имени академика Али Гулиева - Вагиф Фарзалиев

По отделу наук о Земле:

Институт геологии и геофизики - Акиф Ализаде

По отделу биологии и медицинских наук:

Институт физиологии имени академика Абдуллы Гараева - Улдуз Гашимова

Центральный ботанический сад - Вахид Фарзалиев (и.о. директора)

По отделу гуманитарных наук:

Институт литературы имени Низами Гянджеви - Иса Габиббейли

Институт рукописей имени Мухаммеда Физули - Теймур Керимли

Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви - Рафаэль Гусейнов

Дом-музей Гусейна Джавида - Гюльбениз Бабаханлы

По отделу общественных наук:

Институт философии - Ильхам Мамедзаде

Национальный музей истории Азербайджана - Наиля Велиханлы

Институт востоковедения имени академика Зии Буниятова - Гевхар Бахшалиева

Напомним, что выборы всех членов Президиума академии проходят раз в пять лет.