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Срок полномочий Акифа Ализаде и Мисира Марданова истек - ПОЛНЫЙ СПИСОК

Срок полномочий Акифа Ализаде и Мисира Марданова истек

Истек срок полномочий директоров 17 институтов, действующих по 6 отделам НАНА.

Как сообщает Report, среди них есть также президент НАНА Акиф Ализаде, бывший министр образования Мисир Марданов, депутат Рафаэль Гусейнов, депутат Гевхар Бахшалиева. 

По отделу физико-математических и технических наук:  

Институт физики - Назим Мамедов 

Институт систем управления - Тельман Алиев 

Институт математики и механики - Мисир Марданов 

Институт информационных технологий - Расим Алигулиев 

Институт биофизики - Октай Гасымов (и.о. директора)  

По отделу химических наук: 

Институт катализа и неорганической химии имени академика Муртузы Нагиева - Дильгям Тагиев 

Институт xимии присадок имени академика Али Гулиева - Вагиф Фарзалиев 

По отделу наук о Земле: 

Институт геологии и геофизики - Акиф Ализаде  

По отделу биологии и медицинских наук: 

Институт физиологии имени академика Абдуллы Гараева - Улдуз Гашимова 

Центральный ботанический сад - Вахид Фарзалиев (и.о. директора) 

По отделу гуманитарных наук: 

Институт литературы имени Низами Гянджеви - Иса Габиббейли

Институт рукописей имени Мухаммеда Физули - Теймур Керимли 

Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви - Рафаэль Гусейнов 

Дом-музей Гусейна Джавида - Гюльбениз Бабаханлы 

По отделу общественных наук: 

Институт философии - Ильхам Мамедзаде 

Национальный музей истории Азербайджана - Наиля Велиханлы 

Институт востоковедения имени академика Зии Буниятова - Гевхар Бахшалиева 

Напомним, что выборы всех членов Президиума академии проходят раз в пять лет. 

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