В Баку пройдет V Международный форум "Новые вызовы в образовании"

В Университете АДА 4 октября состоится V Международный форум "Новые вызовы в образовании".

В Университете АДА 4 октября состоится V Международный форум "Новые вызовы в образовании".

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Международный форум будет проходить в гибридном формате при партнерстве Министерства науки и образования, Всемирного образовательного форума и Фонда развития образования.

Организаторами выступят платформа практики и коммуникации работников сферы образования T-Network и Университет АДА, а медиа-партнерами – газета "Азербайджанский учитель", канал Təhsil TV и журнал "Азербайджанская школа".

Форум, посвященный "Году солидарности во имя зеленого мира" и COP29, пройдет под девизом "Более образованное будущее".

Основными докладчиками форума будут директор Всемирного образовательного форума Доминик Саваж и директор по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шлейхер.