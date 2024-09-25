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В Баку пройдет V Международный форум "Новые вызовы в образовании" 

В Баку пройдет V Международный форум "Новые вызовы в образовании"  В Университете АДА 4 октября состоится V Международный форум "Новые вызовы в образовании".
Наука и образование
25 сентября 2024 г. 16:36
В Баку пройдет V Международный форум Новые вызовы в образовании 

В Университете АДА 4 октября состоится V Международный форум "Новые вызовы в образовании".

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Международный форум будет проходить в гибридном формате при партнерстве Министерства науки и образования, Всемирного образовательного форума и Фонда развития образования.

Организаторами выступят платформа практики и коммуникации работников сферы образования T-Network и Университет АДА, а медиа-партнерами – газета "Азербайджанский учитель", канал Təhsil TV и журнал "Азербайджанская школа".

Форум, посвященный "Году солидарности во имя зеленого мира" и COP29, пройдет под девизом "Более образованное будущее".

Основными докладчиками форума будут директор Всемирного образовательного форума Доминик Саваж и директор по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шлейхер.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTəhsildə Yeni Çağırışlar V Beynəlxalq Forumu keçiriləcək

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