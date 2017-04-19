Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Состоится конкурс на получение ученого звания "Профессор Национальной академии наук Азербайджана".

Как сообщили Report в Академии, постановление об этом было принято 19 апреля на очередном заседании Президиума НАНА.

Отметим, что на конкурсе смогут принять участие доктора наук в возрасте до 50 лет, не являющиеся членами НАНА, занимающиеся научной или научно-педагогической деятельностью в научных учреждениях и высших школах, имеющие научные достижения национального и международного уровня, особые заслуги в подготовке высокоспециализированных научных кадров, усилении единства науки и образования, защите и развитии государственности, а также в осуществлении основных задач и функций НАНА. Помимо этого, на конкурсе смогут принять участие и зарубежные ученые, которые отличились особыми заслугами в развитии науки в Азербайджане, повышении ее авторитета в мире и интеграции в мировую науку, а также расширении международных научных связей.