SOCAR-KBR примет на работу выпускников БВШН

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла встреча с представителями совместного предприятия SOCAR-KBR. В ней приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, заместитель генерального менеджера СП Назим Гасымов,операционный менеджер компании Дэвид Клоутинг, менеджер по работе с персоналом SOCAR-KBR Саида Гурбанова,студенты пятого курса и сотрудники вуза.

Как сообщает Report, открывая встречу, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов высоко оценил интерес, который SOCAR-KBR проявляет к работе со студентами БВШН, и выразил благодарность руководству компании за сотрудничество. Отметив удовлетворение развитием партнерских связей вуза и SOCAR-KBR, ректор остановился на перспективах дальнейшего расширения и поднятия на новый уровень двустороннего сотрудничества на основе переговоров, которые ведутся в настоящее время между компанией и БВШН.

Заместитель генерального менеджера SOCAR-KBR Назим Гасымов выступил с краткой информацией о компании и возможностях, которые она предоставляет молодым сотрудникам. Затем операционный менеджер компании Дэвид Клоутинг подробно рассказал о деятельности совместного предприятия, учрежденного SOCAR и KBR в 2015 году, его целях и сферах деятельности, проектах, уже успешно осуществленных или намеченных для реализации. Он также остановился на планах по организации специализированных тренингов в различных областях для студентов БВШН в различных областях.

Менеджер по работе с персоналом SOCAR-KBR Саида Гурбанова ознакомила студентов с процедурами по набору сотрудников и процессом отбора кандидатов в компании. В частности, она говорила о том, как важно правильно составить резюме и сопроводительное письмо, а также тщательно подготовиться к оценочному тестированию и собеседованию.

В заключение гости ответили на вопросы студентов, интересовавшихся возможностями трудоустройства, условиями работы, а также перспективами профессионального развития и карьерного роста в компании.

Являясь совместным предприятием, SOCAR-KBR позволяет объединить опыт деятельности KBR в Азербайджане, Грузии и Турции и проверенные методики, системы и процедуры компании с экспертными знаниями и богатым практическим многолетним опытом работы SOCAR в нефтегазовом секторе. SOCAR-KBR предоставляет услуги в области проектирования, технического обслуживания, консультирования, снабжения, руководства строительными работами и управления проектами на различных стадиях освоения разработанных и новых нефтяных и газовых месторождений, включая разведку, разработку, добычу, транспортировку и переработку.