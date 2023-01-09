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Снизилась посещаемость некоторых школ на фоне снега в Баку

Снизилась посещаемость некоторых школ на фоне снега в Баку В связи со снежными погодными условиями показатель посещаемости в общеобразовательных учебных заведениях, осуществляющих деятельность в возвышенных местностях Баку, относительно снизился.
Наука и образование
9 января 2023 г. 09:39
Снизилась посещаемость некоторых школ на фоне снега в Баку

В связи со снежными погодными условиями показатель посещаемости в общеобразовательных учебных заведениях, осуществляющих деятельность в возвышенных местностях Баку, относительно снизился.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление образования города Баку, в связи с наблюдающимися погодными условиями усилено внимание к обеспечению нормальной деятельности столичных общеобразовательных учебных заведений.

В управлении сообщили, что усилены связи с соответствующими структурами, обеспечение безопасности учащихся и преподавателей, беспрерывности процесса образования является одним из приоритетов.

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