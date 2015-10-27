Скончался заведующий кафедрой Азербайджанского экономического университета - ФОТО

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Скончался заведующий кафедрой Азербайджанского государственного экономического университета (АзГЭУ). Как сообщает Report, заведующий кафедрой международных отношений АзГЭУ, доктор исторических наук, профессор Бахруз Абдуллаев скончался в возрасте 80 лет.

Б.Абдуллаев являлся членом Совета по защите диссертаций Государственной академии управления при президенте Азербайджана. Распоряжением президента Азербайджана он был удостоен почетного звания "Заслуженный педагог", награжден медалью "Терегги".

Он был автором свыше 100 научных трудов, в том числе, 3 монографий, 5 научно-популярных книг, многочисленных учебников, учебных и методических пособий.