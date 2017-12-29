Сегодня завершается регистрация лиц, успешно сдавших экзамен на госслужбу

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Регистрация для получения сертификатов лицами, успешно прошедшими экзамен на госслужбу для замещения административных должностей, завершается сегодня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного экзаменационного центра. Кандидаты, успешно сдавшие 17 декабря экзамены на госслужбу для замещения административных должностей категории B (административно-исполнительные должности), должны 29 декабря до 18:00 заполнить соответствующую форму, пройдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/dqq/Xidmet/CertReg, с тем, чтобы получить соответствующие сертификаты.

Для проверки правильности представленной кандидатом информации, следует прикрепить к электронной форме отсканированные формы следующих документов:

- копию документа о получении высшего образования;

- копию трудовой книжки (если есть).

При невозможности проверки представленной информации и дополнительных документов посредством государственных электронно-информационных средств, кандидат должен представить в ГЭЦ (АЗ1110, г. Баку, ул. К. Рагимова, 874-я мехелле) в течение 5 рабочих дней удостоверенные соответствующим образом копии, а также оригиналы документов для сличения и сопоставления.