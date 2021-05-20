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Сегодня ученики IX и XI классов будут сдавать экзамен по азербайджанскому языку

Сегодня ученики IX и XI классов будут сдавать экзамен по азербайджанскому языку Сегодня ГЭЦ проведет тестовый экзамен по предмету азербайджанский язык (как государственный) в рамках выпускного экзамена для учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений
Наука и образование
20 мая 2021 г. 06:05
Сегодня ученики IX и XI классов будут сдавать экзамен по азербайджанскому языку

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен по предмету азербайджанский язык (как государственный) в рамках выпускного экзамена для учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений, где обучение ведется на языках, отличных от азербайджанского.

Как передает Report, экзамен будет проходить в 88 зданиях в 21 городе и районе.

Экзамен во всех зданиях стартует одновременно – в 11:00, абитуриентам следует явиться до 10:45.

На экзаменах учащимся предлагаются 30 закрытых тестовых заданий. Неправильные ответы не влияют на результат. Участники экзамена могут в целом набрать 100 баллов. Результат экзамена будет вписан в аттестат учащегося.

Для поступления в высшие или средние специальные учебные заведения 50 баллов считаются приемлемыми для абитуриентов.

Экзамен продлится 45 минут.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün IX və XI sinif şagirdləri "Azərbaycan dili" fənnindən imtahan verəcək

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