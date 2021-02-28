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Сегодня пройдут вступительные экзамены в магистратуру

Сегодня пройдут вступительные экзамены в магистратуру Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана
Наука и образование
28 февраля 2021 г. 08:33
Сегодня пройдут вступительные экзамены в магистратуру

Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана.

Как передает Report, вступительные экзамены на уровне магистратуры пройдут в 7 городах и районах республики – Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране, в общей сложности в 81 здании.

Чтобы войти на экзамен, бакалавры должны иметь при себе следующие документы:

- оригинал документа, удостоверяющего личность;

- Пропуск на экзамен;

- "Декларация о состоянии здоровья участника экзамена" (Бакалавр должен распечатать декларацию с веб-сайта ГЭЦ вместе с пропуском на экзамен, и подписать. Декларацию следует передать экзаменатору).

Лица, в документах которых обнаружены несоответствия, или у которых нет одного из этих документов, не будут допущены к экзамену.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün magistraturaya qəbul imtahanı keçiriləcək

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