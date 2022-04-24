Сегодня пройдут экзамены для выпускников 9-х классов

Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.

Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45 режим пропуска будет приостановлен, пришедшие после этого времени на экзамен допущены не будут.

С целью предотвращения массовости для участников экзамена определено различное время пропуска в экзаменационное здание, время указано на "Пропускном листе" участника экзамена. Рекомендуется прийти в указанное в пропуске время.

Участники должны прибыть в экзаменационное здание в медицинской маске. Снимать маску запрещено в течение всего процесса (пропускной режим, период экзамена) вплоть до выхода из экзаменационного здания.

В экзаменах, которые в Хатаинском, Хазарском, Абшеронском (II часть) районах Баку, Физулинском, Губинском, (I часть), Масаллинском (I часть), Нефтчалинском, Шамкирском, Уджарском, Зардабском районах, в городе Мингячевир, ожидается участие 21 790 учащихся.