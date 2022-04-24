Сегодня пройдут экзамены для выпускников 9-х классов

Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.
Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.
За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45 режим пропуска будет приостановлен, пришедшие после этого времени на экзамен допущены не будут.
С целью предотвращения массовости для участников экзамена определено различное время пропуска в экзаменационное здание, время указано на "Пропускном листе" участника экзамена. Рекомендуется прийти в указанное в пропуске время.
Участники должны прибыть в экзаменационное здание в медицинской маске. Снимать маску запрещено в течение всего процесса (пропускной режим, период экзамена) вплоть до выхода из экзаменационного здания.
В экзаменах, которые в Хатаинском, Хазарском, Абшеронском (II часть) районах Баку, Физулинском, Губинском, (I часть), Масаллинском (I часть), Нефтчалинском, Шамкирском, Уджарском, Зардабском районах, в городе Мингячевир, ожидается участие 21 790 учащихся.