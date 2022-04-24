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Сегодня пройдут экзамены для выпускников 9-х классов

Сегодня пройдут экзамены для выпускников 9-х классов Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.
Наука и образование
24 апреля 2022 г. 07:11
Сегодня пройдут экзамены для выпускников 9-х классов

Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45 режим пропуска будет приостановлен, пришедшие после этого времени на экзамен допущены не будут.

С целью предотвращения массовости для участников экзамена определено различное время пропуска в экзаменационное здание, время указано на "Пропускном листе" участника экзамена. Рекомендуется прийти в указанное в пропуске время.

Участники должны прибыть в экзаменационное здание в медицинской маске. Снимать маску запрещено в течение всего процесса (пропускной режим, период экзамена) вплоть до выхода из экзаменационного здания.

В экзаменах, которые в Хатаинском, Хазарском, Абшеронском (II часть) районах Баку, Физулинском, Губинском, (I часть), Масаллинском (I часть), Нефтчалинском, Шамкирском, Уджарском, Зардабском районах, в городе Мингячевир, ожидается участие 21 790 учащихся.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün 22 minə yaxın IX sinif şagirdi buraxılış imtahanı verəcək

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