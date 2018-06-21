Сегодня пройдет выпускной экзамен для учащихся Баку, Ширвана и Нахчывана

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускные экзамены в централизованном порядке для учащихся выпускных классов (IX и XI классы) общеобразовательных школ Баку, Ширвана и Нахчыванской АР.

Как сообщает Report, в целом предусматривается сдача экзаменов 64 800 учащимися (37 029 по IX классу, 27 771 - по XI классу).

Экзамен для IX классов начнется в 10:00, а для XI классов - в 15:00.

Учащиеся должны явиться на экзамен с соответствующими документами.

На экзамене предусматривается участие 37 029 учащихся IX классов (32 652 в Баку, 882 - в Ширване, 3 495 - в Нахчыванской АР).

Для проведения выпускных экзаменов учащихся XI классов выделено 80 зданий.

На экзамене предусматривается участие 27 771 учащихся XI классов (23 978 в Баку, 776 - в Ширване, 3 017 - в Нахчыванской АР).