Сегодня произойдет первое солнечное затмение 2018 года

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня произойдет первое солнечное затмение нынешнего года.

Как сообщает Report, первое солнечное затмение будет зарегистрировано сегодня в 22:55:51 по бакинскому времени и продлится до 16 февраля.

Затмение достигнет максимума в 00:51:29. Завершится в 02:47:08. Природное явление будет наблюдаться на юге Южной Америки и Антарктиде.

Отметим, что в этом году произойдет еще два солнечных затмения. Одно из них произойдет 13 июля, другое – 11 августа. В этот раз все солнечные затмения будут частичными, т.е. закрыта будет маленькая часть Солнца.