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    Сегодня около 37 тысяч учащихся сдадут выпускные экзамены

    Для проведения экзамена выделено в целом 127 экзаменационных центра© Report/ Firi Salim

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит первый этап выпускных экзаменов для учащихся 9 классов по уровню общего среднего образования для выпускников общеобразовательных школ 30 городов и районов, а также для учащихся последних классов учреждений профобразования 23 городов и районов.

    Как передает Report, для проведения экзамена выделено в целом 127 экзаменационных центра.

    Экзаменом управляют 285 руководителей экзамена и 3278 педагогов-контролеров.

    Экзамены начинаются в 11:00.

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