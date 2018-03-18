Сегодня около 37 тысяч учащихся сдадут выпускные экзамены

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Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит первый этап выпускных экзаменов для учащихся 9 классов по уровню общего среднего образования для выпускников общеобразовательных школ 30 городов и районов, а также для учащихся последних классов учреждений профобразования 23 городов и районов.

Как передает Report, для проведения экзамена выделено в целом 127 экзаменационных центра.

Экзаменом управляют 285 руководителей экзамена и 3278 педагогов-контролеров.

Экзамены начинаются в 11:00.