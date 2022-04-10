Сегодня ГЭЦ провел очередные экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел в Баку экзамен по приему на госслужбу по группам должностей ВА и ВВ категории В и в V класс спецшколы Государственной пограничной службы.

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел в Баку экзамен по приему на госслужбу по группам должностей ВА и ВВ категории В и в V класс спецшколы Государственной пограничной службы.

Как передает Report, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) разрешил участникам входить в экзаменационный корпус только в медицинской маске, в соответствии с требованиями пандемии. Экзаменационный персонал обеспечен соответствующими средствами защиты (перчатки, лицевой щиток, медицинская маска).

Экзамен был проведен в 12 корпусах.

Для проведения его были привлечены 12 экзаменационных руководителей, 34 экзаменатора, 269 руководителей-преподавателей, 24 сотрудника пропускного режима.

По предварительной информации, один из участников экзамена по приему на госслужбу был отстранен от сдачи экзамена за попытку пронести мобильный телефон.

Обработка протоколов экзаменов и бланков ответов начнется в ГЭЦ с 11 апреля.

Результаты экзаменов будут обнародованы в ближайшие два дня.