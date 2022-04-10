О нас
Аудио новости

Сегодня ГЭЦ провел очередные экзамены

Сегодня ГЭЦ провел очередные экзамены Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел в Баку экзамен по приему на госслужбу по группам должностей ВА и ВВ категории В и в V класс спецшколы Государственной пограничной службы.
Наука и образование
10 апреля 2022 г. 15:16
Сегодня ГЭЦ провел очередные экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел в Баку экзамен по приему на госслужбу по группам должностей ВА и ВВ категории В и в V класс спецшколы Государственной пограничной службы.

Как передает Report, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) разрешил участникам входить в экзаменационный корпус только в медицинской маске, в соответствии с требованиями пандемии. Экзаменационный персонал обеспечен соответствующими средствами защиты (перчатки, лицевой щиток, медицинская маска).

Экзамен был проведен в 12 корпусах.

Для проведения его были привлечены 12 экзаменационных руководителей, 34 экзаменатора, 269 руководителей-преподавателей, 24 сотрудника пропускного режима.

По предварительной информации, один из участников экзамена по приему на госслужбу был отстранен от сдачи экзамена за попытку пронести мобильный телефон.

Обработка протоколов экзаменов и бланков ответов начнется в ГЭЦ с 11 апреля.

Результаты экзаменов будут обнародованы в ближайшие два дня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DİM: Bu gün keçirilən imtahanlar başa çatıb

Самое важное

Запад или Россия? Армения на распутье!
Запад или Россия? Армения на распутье!
9 апреля 2022 г. 13:02
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
9 апреля 2022 г. 11:27
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
9 апреля 2022 г. 11:22
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
9 апреля 2022 г. 10:42
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
9 апреля 2022 г. 10:28
Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
9 апреля 2022 г. 01:02
Cкончался академик Теймур Буньятов
Cкончался академик Теймур Буньятов
8 апреля 2022 г. 23:20
Президент Ильхам Алиев принял участвовавшую в чемпионате Европы сборную Азербайджана по борьбе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участвовавшую в чемпионате Европы сборную Азербайджана по борьбе
8 апреля 2022 г. 19:30
Обмеление Каспия - страшная и большая проблема
Обмеление Каспия - "страшная и большая проблема"
8 апреля 2022 г. 17:12
Президенты Азербайджана и Израиля обменялись поздравительными посланиями
Президенты Азербайджана и Израиля обменялись поздравительными посланиями
8 апреля 2022 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi