Сегодня ГЭЦ проведет второй этап экзаменов по приему в магистратуру

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет второй этап экзаменов по приему в магистратуру Высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана на 2018/2019 учебный год.

Как сообщили Report в ГЭЦ, второй этап приемных экзаменов на степень магистра состоится в трех городах страны: Баку, Нахчыван и Гянджа, в 25 экзаменационных зданиях. Экзамен стартует одновременно в 12:00 во всех зданиях и продлится 1 час 30 минут.

Желающие участвовать в экзамене бакалавры, должны войти с использованием логина и пароля в "личный кабинет" на сайте ГЭЦ и распечатать "Лист допуска к экзамену". Там указаны город, здание, где будет проводиться экзамен и другая информация. На экзамене кандидаты должны обязательно взять с собой документ, подтверждающий личность, "Лист допуска к экзамену". Кандидаты, в документах которых будут несоответствия, или одного из документов будет не хватать, к экзамену не допускаются.

В настоящий момент проводятся тренинги и семинары с наблюдателями, руководителями экзаменов и сотрудниками охраны. Проверяются экзаменационные здания, создаются условия для комфортной сдачи экзаменов абитуриентами в залах. С целью обеспечения безопасности за день до экзамена все центры, залы, входы и выходы, здания будут опечатаны и отданы под надзор сотрудников Главного управления охраны министерства внутренних дел.