С сегодняшнего дня начинается регистрация учителей, желающих сменить место работы

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня на сайте miq.edu.az начинается онлайн- регистрация учителей, желающих сменить место работы.

Как сообщает Report, теперь смена мест работы учителями, работающими на основе бессрочного контакта в подведомственных министерству образования общеобразовательных учебных заведениях на другие общеобразовательные учебные заведения, будет проходить не в два этапа - внутри одного района (города) или из одного района (города) в другой, а в один этап с помощью программного обеспечения.

Учителя смогут поменять место работы на другое, соответствующее специальности, по которой они прошли диагностическую проверку или приняли участие в конкурсе по приему на работу.

Кандидаты проходят регистрацию посредством fin-кода удостоверения личности, после чего система выдает им соответствующий рабочий номер и пароль.

По завершении электронной регистрации каждый получивший право на смену рабочего места кандидат будет приглашен в Центр человеческих ресурсов при Институте усовершенствования работников образования. Решение будет принято после рассмотрения сотрудниками центра личной информации кандидатов.

Отметим, что процесс продлится до 11 июня.