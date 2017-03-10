Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня начинается прием документов в магистратуру.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, документы на 2017/2018 учебный год будут приниматься с 10 по 17 марта.

Полный текст объявления о приеме в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана, правила создания и пользования “личным кабинетом”, условия конкурса, правила заполнения формы “электронная заявка бакалавра”, образцы тестовых заданий для бакалавров, готовящихся к приему в магистратуру будут опубликованы во 2-м выпуске журнала “Магистр”.

Отметим, что журнал “Магистр” №2 поступит в продажу сегодня. Всю необходимую информацию также можно получить на сайте центра.