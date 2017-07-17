С сегодняшнего дня начинается прием документов для перевода студентов из одного университета в другой

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается прием электронных документов для перевода студентов в высшие учебные заведения, расположенные внутри страны и за рубежом или смены одной специальности на другую.

Как сообщает Report, прием документов будет осуществляться с помощью портала transfer.edu.az, и этот процесс продлится до 15 августа.

На портале студенты имеют возможность выбирать учебное заведение, куда хотят перевестись. Для этого студенты, введя необходимые сведения, могут определить соответствуют ли они критериям перевода.

Отметим, что портал transfer.edu.az, созданный в рамках совместной деятельности министерства образования и Государственного экзаменационного центра, служит упрощению и обеспечению прозрачности процесса перевода студентов.

Перевод студентов с согласия министерства образования осуществляется в период зимних и летних каникул. Баллы, набранные студентом на вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, должны быть не меньше минимального проходного балла по соответствующей специальности высшего учебного заведения на год приема студентом в вуз. Также специальности, по которым были приняты студенты и на которые желают перевестись, должны быть в пределах одной группы специальностей, определенной Государственным экзаменационным центром.

Перевод студентов из неаккредитованных высших учебных заведений зарубежных стран в вузы Азербайджана не допускается. Наряду с этим, нахождение вузов, в которых студенты получают образование, в рейтинге лучших высших учебных заведений мира в ряду учитываемых показателей.

В прошлом учебном году через портал transfer.edu.az 233 студента были переведены в выбранные ими высшие учебные заведения, 46 человек - в средние специальные учебные заведения.