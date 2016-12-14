С этого года в испытательных экзаменах смогут участвовать и ученики 9-х классов

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ С этого года в Азербайджане в испытательных экзаменах смогут участвовать и ученики 9-х классов.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции на тему "Правила итоговой оценки (аттестации) учащихся на уровне общего образования" заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что школьники могут зарегистрироваться на сайте imtahan.az: "Уже началась регистрация учеников 9-х классов на 1-й этап выпускных экзаменов".

Председатель совета напомнила, что в 2016-2017-м учебном году итоговая оценка (аттестация) учащихся на уровне общего среднего образования по новым программам образования (куррикулумы) будет проводиться по новым правилам.

Отметим, что до этого ГКПС проводила испытательные экзамены только для учеников 11-х классов.

Первый этап планируется провести в феврале и марте 2017 года, а второй этап - в июне.