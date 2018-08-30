С 17 сентября учащиеся действующей в вагоне школы будут обучаться в новом здании

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ С 17 сентября учащиеся действующей в вагонах школы в Барде будут обучаться в новом здании.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в отделе образования Агдамского района.

С 2018/2019 учебного года полная средняя школа для вынужденных переселенцев №122 будет действовать в пригодном для эксплуатации и расположенном поблизости новом здании.

Отметим, что с 1994-го года полная средняя школа для вынужденных переселенцев №122 Агдамского района действует в 5 железных вагонах на Железнодорожном вокзале Бардинского района. В 2017/2018 учебном году в школе обучались 94 учащихся, 90 из которых являются детьми из семей вынужденных переселенцев. Учебно-воспитательной работой занимаются 22 педагога. В школе 10 технических работников.