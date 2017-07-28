Руководитель программ Массачусетского технологического института побывал в БВШН

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Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась встреча ректора БВШН Эльмара Гасымова с менеджером программ "Международные инициативы в области науки и технологии в странах Евразии" (MISTI) Массачусетского технологического института (МТИ) и руководителем "Международной лаборатории start-up" Екатериной Забровской. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям в общественностью БВШН, во встрече приняли участие генеральный директор SOCAR-AQŞ Рамин Исаев, выпускник МТИ Рамиль Магеррамов, декан факультета непрерывного образования БВШН Рена Мустафаева.

Целью визита представительницы МТИ в Азербайджан является выявление потребностей и возможностей для эффективного сотрудничества между одним из ведущих университетов мира – Массачусетским технологическим институтом и университетами и компаниями Азербайджана.

Поприветствовав гостей, ректор БВШН Эльмар Гасымов рассказал им о деятельности Высшей Школы, международном сотрудничестве, об успехах, достигнутых ею за короткое время, и об условиях, созданных в открывшемся недавно новом кампусе. Говоря о взаимном сотрудничестве, ректор подчеркнул важность налаживания связей между двумя вузами.

Менеджер программ "Международные инициативы в области науки и технологии в странах Евразии" Массачусетского технологического института Екатерина Забровская подробно проинформировала участников встречи об образовательных программах MISTI. Она отметила, что в рамках программы "Международные инициативы в области науки и технологии" осуществляются инициативы по прохождению студентами МТИ производственной практики за рубежом, налаживания сотрудничества между ведущими мировыми компаниями, исследовательскими институтами и университетами. "Вуз, который я представляю, реализует подобные программы партнерства в 22 странах мира. Одной из целей, поставленных перед нами сегодня является реализация программы "Международная лаборатория start-up" в Азербайджане", - отметила Е. Забровская.

В ходе встречи ректора БВШН Эльмара Гасымова с менеджером MISTI Массачусетского технологического института Е. Забровской были обсуждены также вопросы, представляющие взаимный интерес: обмен студентами, проведение совместных научных исследований, а также проведение семинаров и конференций.

Отметим, что одно из лучших высших учебных заведений мира Массачусетский технологический институт отличается сложным процессом отбора приема студентов. Только одному из 20 абитуриентов, подавших документы в МТИ, удается стать студентом этого института. Среди выпускников МТИ немало известных всему миру людей. Восемьдесят пять выпускников этого американского вуза впоследствии стали лауреатами Нобелевской премии. В числе именитых выпускников МТИ - известный ученый азербайджанского происхождения, основатель теории нечётких множеств и нечёткой логики, профессор Университета Беркли Лютфи Заде.