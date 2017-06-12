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    Руководитель аппарата министерства образования освобожден от занимаемой должности

    В настоящее время его место вакантно© Report

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Руководитель аппарата министерства образования Фариз Рзаев освобожден от занимаемой должности.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщил завсектором по связям с общественностью министерства Джасарет Валехов.

    Ф. Рзаев получил назначение на должность заместителя начальника Секретариата первого вице-президента.

    "На должность руководителя аппарата министерства образования пока назначений не было", - добавил Дж. Валехов.

    Напомним, что Ф. Рзаев на должность руководителя аппарата министерства образования был назначен в январе этого года.

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