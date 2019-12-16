Министр образования: При приеме в докторантуру будет учитываться результат экзамена по иностранному языку

С будущего года прием в докторантуру будет осуществляться по новым правилам.

Как передает Report, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, основным изменением будет учитывание результата экзамена по иностранному языку: "Мы полагаем, что если в XXI веке мы говорим о серьезном образовании в докторантуре, основным и обязательным условием должно выступать профессиональное владение юными исследователями каким-либо из международных, глобальных языков, время для этого решения настало. Думаю, положительный результат этого решения мы увидим в ближайшие годы в лице поступивших студентов".

Дж.Байрамов сказал, что с 2020-2021 года на данную классификацию будет в основном осуществляться прием студентов вузов: "Думаю, мы должны очень продуктивно использовать это время, и в этот период очень серьезно рассмотреть содержание образования в программах. Содержание должно модернизироваться и соответствовать требованиям времени, рынка труда".