Решение о возобновлении очных занятий в вузах будет принято позднее

"В течение 2 недель после 1 февраля будут приняты очередные решения в связи с возобновлением очной формы образования"

"В течение 2 недель после 1 февраля будут приняты очередные решения в связи с возобновлением очной формы образования".

Об этом заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном организации деятельности учебных заведений в период особого карантинного режима.

По его словам, в течение 2 недель после 1 февраля планируется принятие решений о продолжении обучения учащихся 5-9 классов в школах, а также о частичном возобновлении обучения в высших учебных заведениях: "Если будет принято решение об открытии метро, это может создать условия для продолжения обучения учащихся 5-9 классов в школе".