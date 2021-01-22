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Решение о возобновлении очных занятий в вузах будет принято позднее

Решение о возобновлении очных занятий в вузах будет принято позднее "В течение 2 недель после 1 февраля будут приняты очередные решения в связи с возобновлением очной формы образования"
Наука и образование
22 января 2021 г. 12:51
Решение о возобновлении очных занятий в вузах будет принято позднее
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"В течение 2 недель после 1 февраля будут приняты очередные решения в связи с возобновлением очной формы образования".

Об этом заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном организации деятельности учебных заведений в период особого карантинного режима.

По его словам, в течение 2 недель после 1 февраля планируется принятие решений о продолжении обучения учащихся 5-9 классов в школах, а также о частичном возобновлении обучения в высших учебных заведениях: "Если будет принято решение об открытии метро, это может создать условия для продолжения обучения учащихся 5-9 классов в школе".

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Версия на азербайджанском языке Yuxarı sinif şagirdlərinin və universitet tələbələrinin dərsləri barədə qərar veriləcək

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