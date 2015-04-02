Решение Кабмина об изменении режима работы не коснется работников сферы образования

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ "В связи с предстоящими в этом году в Баку Европейскими играми, по решению Кабмина в октябре 2014 года были внесены некоторые изменения в продолжительность учебного года в учебных заведениях.

Так, учебный процесс, а также экзамены должны завершиться во всех образовательных школах, ссузах и вузах до 31 мая".

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью журналистам министр образования Микаил Джаббаров.

По его словам, студенты и школьники приветствуют проведение Европейских игр: "Нас радует тот факт, что десятки тысяч добровольцев из системы образования изъявили желание внести свой вклад в проведение игр. Министерство образования готово оказать добровольцам и соответствующим учебным заведениям всю необходимую помощь. Мы призываем всех - как студентов, так и педагогов, принять активное участие в "Баку 2015", так как Европейские игры являются важным событием в истории спорта и общественной жизни Азербайджана".

Отметим, что по решению Кабмина, во время I Европейских игр режим работы в государственных и частных учреждениях будет изменен. Однако это не коснется лиц, работающих посменно и работников учебных заведений.