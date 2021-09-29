Ректор: Столпотворение перед университетом создали родственники студентов

"Сопровождение студентов родственниками и ожидание окончания занятий в первый день обучения создало определенную плотность перед университетом".

"Сопровождение студентов родственниками и ожидание окончания занятий в первый день обучения создало определенную плотность перед университетом".

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Эльчин Бабаев, говоря о столпотворении перед учебным заведением.

"Поэтому мы просим родителей не сопровождать своих детей", - сказал ректор.

"В настоящее время в Бакинском государственном университете обучаются около 22 тысяч студентов. В этом году на первый курс университета приняты 5 000 студентов. В текущем году в связи с пандемией обучение в учебном заведении организовано посменно. В каждой смене обучаются тысячи студентов", - сказал Э.Бабаев.