Развитие профобразования обсуждено в ходе круглого стола в Баку

В Баку в рамках совместной инициативы Европейского союза (ЕС), Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Государственного агентства профессионального образования (ГПТО) состоялся круглый стол, посвященный поддержке более гибкой адаптаци

В Баку в рамках совместной инициативы Европейского союза (ЕС), Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Государственного агентства профессионального образования (ГПТО) состоялся круглый стол, посвященный поддержке более гибкой адаптации профессионального образования к потребностям рынка труда.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители учреждений профессионального образования и работодателей. Они обсудили предложения по полной адаптации профспециальностей к требованиям рынка труда.

В ходе работы круглого стола специалисты по учебным программам рассказали о профессионально-квалификационных стандартах, формате учебных программ, модульном подходе и ожиданиях работодателей. Были подробно обсуждены сложности, с которыми сталкиваются получившие профобразованиие при поисках работы и в начале своей деятельности.

Менеджер проекта ПРООН Эльтякин Омаров рассказал, что проект "Профессиональное образование и обучение для будущего" рассчитан на 4 года и финансируется ЕС:

"Наш проект имеет различные составляющие, главная из которых – поддержка программы дуального профессионального образования, которую еще называют "обучением на рабочем месте". Тесно сотрудничая с частным сектором в этом проекте, мы поддерживаем анализ инновационных подходов к профессиональному образованию".

По словам представителя Госагентства профессионального образования Заура Алиева, работа круглого стола призвана помочь усовершенствовать программу обучения на основе предложений и поправок работодателей.