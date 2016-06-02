Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Пять азербайджанских студентов Государственного экономического университета отправятся во Францию в следующем году, где будут обучаться по стипендии французской стороны.

Как сообщает Report, студенты были отобраны на основе конкурса, организованного Франко-американским учебным центром управления (CEFAM) и посольством Франции в Азербайджане.

На встрече со студентами в посольстве Франции в Азербайджане, посол Аурелия Буше сказала, что Франция продолжает оказывать поддержку Азербайджану в вопросе диверсификации экономики страны, примером чего является отправка студентов во Францию.

В свою очередь, ректор АГЭУ Адалят Мурадов поблагодарил посольство и представителей CEFAM за предоставленную возможность азербайджанским студентам получить обучение во Франции.

Отметим, что конкурс состоял из теста по языку и способностей, эссе на тему "Диверсификация экономики Азербайджана" и индивидуальных интервью. Данная инициатива, финансируемая программой Европейского Союза Erasmus+, будет способствовать укреплению сотрудничества университетов Франции и Азербайджана.