Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Баку проходит церемония открытия второго Азербайджанского научного фестиваля.

Как сообщает Report, на фестивале, начавшемся с исполнения государственного гимна, участвуют президент НАНА академик Акиф Ализаде, министр образования Микаил Джаббаров и другие.

На фестивале будут продемонстрированы научные достижения ученых страны, признанные в мире за последние годы. Помимо этого, предусмотрены выступления молодых ученых в различных областях науки, знакомства с творческими мастерскими и интерактивными выставками, экскурсии, конкурсы, научные шоу, демонстрация научно-популярных фильмов.

На мероприятии будут также представлены технологические и инновационные достижения.

Отметим, что фестиваль пройдет с 31 октября по 5 ноября этого года в Баку, Нахчыване, Сумгайыте, Шеки и Гяндже. Организованное НАНА мероприятие проводится при поддержке министерства образования, министерства связи и высоких технологий, исполнительной власти города Баку, Фонда знаний при президенте, Фонда развития науки при президенте, посольства США в Азербайджане и Московского государственного университета.