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Проводимые в школе занятия не будут вестись дистанционно

Проводимые в школе занятия не будут вестись дистанционно В учебной программе есть соответствующие часы, и учителям платят за эти часы
Наука и образование
4 февраля 2021 г. 13:34
Проводимые в школе занятия не будут вестись дистанционно

"Право родителей отправлять или не отправлять детей на очные занятия в школе относится и к ученикам V-IX классов. Для этого в период действия особого карантинного режима родитель должен заполнить бланк заявления об отказе от участия их ребенка на очных занятиях в школе. Однако, в этом случае проводимые в очной форме уроки не будут преподаваться этим ученикам".

Об этом Report сообщил заведующий отделом организации и управления общим образованием Министерства образования Азербайджана Рашад Тагиев.

"В учебной программе есть соответствующие часы, и учителям платят за эти часы. И, конечно, если родители отказываются отправлять своего ребенка в школу, то преподавание отдельных предметов в режиме онлайн для этих детей не предусматривается", - сказал чиновник министерства.

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