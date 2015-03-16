​Проведены экзамены в резидентуру и экзамены для выпускников профессиональных лицеев

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Государственный комитет по приему студентов (ГКПС) 15 марта на базе высшего медицинского образования провел приемный экзамен в резидентуру на 2015/2016 учебный год. Как сообщает Report, экзамен в Баку прошел в трех, а в Нахчыване в одном здании.

Во всех экзаменационных залах экзамен прошел согласно инструкции и претендентам были созданы все необходимые условия для выявления своих знаний и навыков.

15 марта ГКПС также провела выпускные экзамены во всех профессиональных лицеях страны. Экзамены прошли в 29 городах и районных центрах. Во всех экзаменационных залах экзамен прошел согласно инструкции.